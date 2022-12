Iva Zanicchi senza freni: "Cosa farò a Capodanno"

31 dicembre 2022 a

a

a

“Inizio con il dire che entrerò nel 2023 lavorando perché sarò a Perugia a L’anno che verrà di Amadeus": Iva Zanicchi lo ha detto al settimanale Chi, dando qualche anticipazione sulla sua presenza al concertone di Capodanno. "Sarò presente, canterò e anche molto. Voglio fare una cosa divertente, porterò delle canzoni allegre”, ha raccontato la cantante.

Amadeus, colpo di scena: chi non ci sarà la notte di Capodanno

Per l'ex concorrente di Ballando con le stelle è prevista una tripletta di apparizioni. “Farò tre uscite ma soprattutto andrò sul palco anche vicino alla mezzanotte. Teniamoci forte che voglio, vorrei, me lo sogno un 2023 senza avere paura di niente”, ha continuato la Zanicchi. Che ha ammesso di avere un asso nella manica per la sua tanto attesa partecipazione al tradizionale appuntamento con L’anno che verrà.

"Dopo due-tre secondi è spirato": quel racconto choc di Iva Zanicchi

La cantante, infatti, porterà sul palco anche Samuel Peron, reduce dal successo di Ballando, dove ha condiviso la pista dello show Rai proprio insieme a Iva. “Ci sarà con me anche Samuel Peron – ha annunciato la cantante al settimanale Chi – dunque non canteremo soltanto ma balleremo e ci divertiremo. È proprio un bel momento per me”. L'attesa è ormai finita: Iva sarà una dei protagonisti che Amadeus presenterà alla piazza di Perugia in attesa del nuovo anno.