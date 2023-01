L'Anno che verrà, Amadeus tradito dalla regia: il gestaccio ripreso in diretta

01 gennaio 2023 a

Amadeus è ormai il Re Mida della Rai: tutto quello che tocca si trasforma in ascolti da record, inavvicinabili per la concorrenza. L’Anno che verrà è stato seguito oltre 5 milioni di spettatori, con un picco di 8.650 milioni allo scoccare della mezzanotte. Numeri impressionanti, che confermano la centralità dello show di Rai1 per il Capodanno.

Amadeus-Panicucci, lo scontro di Capodanno: ecco chi ha vinto

Essendo in diretta dalla piazza di Perugia, non è però mancato qualche piccolo imprevisto. Durante l’evento condotto da Amadeus, a un certo punto la regia ha inquadrato il pubblico: un ragazzo deve essersene accorto di avere la telecamera su di sé, perché con un tempismo perfetto si è “prodigato” in un gesto volgare, mimando un atto sessuale. Ovviamente sui social la scena non è passata inosservata: sebbene la regia abbia staccato subito, il momento del gestaccio è stato immortalato ed è diventato virale in men che non si dica.

Ovviamente la regia non ha alcuna colpa: è la prassi alternare le riprese del pubblico a quelle di ciò che accade sul palco. Chi ha scelto di inquadrare quel ragazzo di certo non poteva immaginare che sarebbe stato “ricambiato” con un gesto volgare. D’altronde questo è il bello e il brutto della diretta. Resta il fatto che L’Anno che verrà è stato un successo clamoroso: per la concorrenza di Canale 5, rappresentata da Federica Panicucci, non c’è stato nulla da fare.