Antonella Fiordelisi, il gesto estremo del padre: terremoto al Gf Vip

02 gennaio 2023 a

Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è un continuo tira e molla. Sembra non esserci pace per la coppia all'interno del GfVip. Questa volta, comunque, la rottura appare definitiva, stando almeno alle recenti dichiarazioni dell’opinionista di Forum. Quest'ultimo, infatti, ha confidato agli altri coinquilini di non voler essere più il “cagnolino” di Antonella.

Il giovane romano, in particolare, ha confessato di non apprezzare i comportamenti della 24enne di Salerno. Non solo: ha ammesso anche che se potesse tornare indietro non si avvicinerebbe più a una donna come lei. Queste parole hanno scosso i fan della Fiordelisi e soprattutto il padre della concorrente, Stefano. Lui, che è molto legato alla gieffina, ha smesso di seguire il ragazzo sui social. Una chiara presa di posizione da parte del signor Fiordelisi, che solo qualche mese fa invece aveva spinto Antonella a viversi questo flirt con Edoardo.

Ma non è finita qui. Perché poi Stefano Fiordelisi ha reso privato il suo account personale di Instagram. L'ipotesi è che forse si è stancato di ricevere insulti e offese. La situazione all'interno della casa, comunque, sembra essere ormai irrimediabile. Basti pensare che quando Nicole Murgia ha chiesto a Donnamaria cosa cancellerebbe del 2022, lui ha scandito: “Antonella”.