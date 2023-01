Andrea Delmastro zittisce Bonelli: "Basta, regime terroristico", caos in tv

03 gennaio 2023 a

Volano stracci a Omnibus. Nella puntata in onda martedì 3 gennaio su La7, Alessandra Sardoni chiede ad Andrea Delmastro se "Fratelli d'Italia una correzione sulla campagna vaccinale debba farla". Immediata la replica del deputato di FdI: "Non so di che correzione parli. Siamo in coda alla pandemia sanitaria e Giorgia Meloni ha detto quello che hanno detto tutte le agenzie: per i fragili va fatto, gli altri sentano con il medico di base".

Ma la conduttrice incalza: "Non serve chiamare il medico di base per capire che la campagna vaccinale ha funzionato". "Abbiamo una campagna vaccinale in corso, ripeto...". A intervenire a quel punto ci pensa Angelo Bonelli. Il deputato di Europa verde contesta: "Ma avete ridotto i tamponi, i limiti, le mascherine. Avete strizzato l'occhio ai no vax". "E ci mancherebbe pure, ora termina il vostro regime terroristico!".

E a chi come la Sardoni lo accusa di non essere preoccupato, Delmastro replica: "Non è che non sono preoccupato, ma noi abbiamo dei dati che per fortuna ci fanno credere che le varianti della Cina non siano così preoccupanti. Poi se qualcuno si augura che vada male, se lo auguri lui". Insomma, Delmastro mette le cose in chiaro: nessuna preoccupazione.