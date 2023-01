Benedetta Rossi, il dramma dopo il lutto: "Ha avuto un crollo"

03 gennaio 2023 a

Momento difficile per Benedetta Rossi, nota food blogger e conduttrice del programma tv "Fatto in casa per voi". Questa mattina è tornata sui social dopo una lunga assenza dovuta alla morte dell'amata nonna Blandina. Benedetta aveva dato la triste notizia nei giorni scorsi, annunciando anche che si sarebbe presa dei giorni di pausa. E così è stato. Poi, però, ha parlato di una nuova preoccupazione che ha avuto nei giorni scorsi.

"Mi sono presa un po' di giorni di silenzio. Oggi ho deciso che ricomincio a camminare al mare la mattina e riprendo le buone abitudini - ha detto la food blogger nelle sue storie Instagram -. Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi di affetto. È stata una settimana complicata per tutta la famiglia, nonna è stata il cuore di casa".

Benedetta, poi, ha rivelato che la sua cara zia, grande amica di sua nonna, non è stata affatto bene: "Chi ha sofferto questa cosa è stata zia Giulietta, tanto che il giorno dopo il funerale ha avuto un abbassamento di pressione, abbiamo chiamato la guardia medica, non voleva svegliarsi, stava proprio giù. Ieri stava meglio e il dottore ci ha confermato che potrebbe essere stato per il dolore della perdita. Ma sono sicura che zia anche questa volta tirerà fuori la grinta che la contraddistingue. Solo che l'altro giorno ci ha fatto spaventare parecchio, lei ha detto che è rimasta sola dopo aver perso la sua amica, ma stiamo cercando di farle capire che deve essere forte anche per noi, e sono sicura ci stupirà ancora una volta con la sua voglia di vivere e continuare a sorridere".