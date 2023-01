Chiambretti, dolorosa confessione: "Il virus le ha mangiato i polmoni"

05 gennaio 2023 a

"Lei aveva altre patologie e quindi in cinque giorni il virus le aveva completamente mangiato i polmoni": Piero Chiambretti, ospite di Cristiano Malgoglio nel programma Mi casa es tu casa su Rai 2, ha ricordato gli ultimi istanti di vita di sua madre, che ha contratto il Covid nella primissima fase della pandemia. "Quello è stato un periodo che non auguro a nessuno - ha confessato il conduttore - il Covid che abbiamo preso noi era il primissimo, quello di cui non si sapeva nulla. Sembrava di essere in guerra".

Quando Malgioglio ha chiesto al suo ospite di parlare della madre, Chiambretti non ha avuto alcun problema ad affrontare l'argomento, anzi: "Io di lei parlo volentieri perché parlandone è come se fosse qui con noi". Il conduttore e sua madre si sono ammalati insieme e insieme sono stati anche ricoverati. "Portarono mia madre nella mia stessa stanza - ha raccontato -. Eravamo io e lei soli e sapevo che di lì a poco non ce l'avrebbe fatta, perché un'infermiera me l'aveva detto". Anche Chiambretti in quel momento era molto malato e attaccato al respiratore. "Mi addormentai dalla stanchezza e quando mi svegliai vidi una cosa che non scorderò mai - ha proseguito commosso -. L'infermiera metteva due dita sulla carotide di mia madre constatando il decesso. Ho visto la morte di mia madre con i miei occhi, ma almeno eravamo insieme anche lì".

"Non l'ho più rivista, al tempo i funerali non si facevano", ha detto Chiambretti. Che poi ha raccontato cosa è successo a seguito della morte della madre: "Dopo che l'hanno portata via mi sono rimesso nel mio letto e un'infermiera è venuta a prelevarmi il sangue. Quando è tornata mi ha detto che ero guarito. In quel momento ho pensato che mia madre mi avesse ridato la vita per una seconda volta".