Belve, Francesca Fagnani? Cosa accadrà dopo Sanremo: ora tutto torna

Colpaccio per Francesca Fagnani. Stando a quanto riportato da Dagospia il suo programma Belve, subito dopo Sanremo, passerà nella fascia prime su Rai 2. Qui la conduttrice sarà protagonista con quattro o cinque interviste. Proprio la Fagnani è stata scelta per affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston. La giornalista sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival 2023.

Sul perché il direttore artistico del Festival l'abbia voluta al suo fianco, la Fagnani ha risposto: "Come ha già fatto gli scorsi anni, vuole portare personalità femminili diverse. Vedo l’approdo all’Ariston come un riconoscimento del mio lavoro, per quello che ho fatto in precedenza, le inchieste e le interviste. Sicuramente per l’insieme. Oggi sono al servizio di Sanremo". In ogni caso - ha tenuto a precisare - "non porto a Sanremo quel modo di fare le interviste. Vedere riconosciuto il lavoro è importante. Belve non è un format che aveva una lunga storia, si è affermato su Rai 2, una rete che sta sperimentando con i social".

L'emozione, con la kermesse musicale sempre più vicina, è alle stelle: "Ricordo Sanremo da sempre, l’abbiamo sempre guardato. Fa parte della mia vita e della mia formazione televisiva. Gli appuntamenti fissi erano Fantastico da piccola e poi Sanremo. Il festival era una seconda festa di Natale".