Vittorio Feltri, il fuorionda: "Non si vede un caz***o"

E' decisamente vivace il primo collegamento a L'aria che tira tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri. Negli studi di La7 si parla di Giorgia Meloni e della grana caro-benzina. "La premier aveva detto: 'A questo governo - esordisce la Merlino nella sua copertina - non mancheranno coraggio né determinazione'. E sugli immigrati fatti sbarcare ad Ancona, piaccia o non piaccia, ha mantenuto le promesse. La linea confermata dal ministro Piantedosi qui da me ieri è chiara e cristallina. Ma quando si passa dal mare alla terraferma le cose cambiano e sulla benzina il governo non riesce proprio a trovare una soluzione. Meloni si era intestata la battaglia contro le accise ma oggi al governo è molto più prudente. Basterà mettere cartelli informativi sul prezzo della benzina al distributore? Lo dico già io: no".

Quindi la conduttrice si collega con Feltri, dalla redazione di Libero a Milano. "Mi senti bene? Con quel papillon come fai a non sentire bene?", gli chiede scherzando. Il fondatore di Libero le risponde con un sorriso: "Infatti, ti pare?". Poi però, sicuramente pensando di non essere in onda, si lascia scappare una lamentela: "Non si vede un caz***o qui". Il microfono è aperto, le parole chiare e inequivocabili E non può non strappare un sorriso alla Meloni, ai suoi ospiti in studio e ai telespettatori che seguono il talk mattutino di La7 da casa.

