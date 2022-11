L'aria che tira, Feltri: "Putin mammoletta? Perché non è ancora finito"

16 novembre 2022 a

Vittorio Feltri è intervenuto in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7. L’argomento di discussione è ovviamente il conflitto ucraino e soprattutto i pericolosi sviluppi delle ultime ore, con due missili russi che sono atterrati in territorio polacco, causando due morti: dovrebbe essersi trattato di un incidente, dipeso dal fatto che i missili siano stati deviati dalle difese ucraine. “È una materia della quale non ho nessuna competenza”, ha dichiarato Feltri.

“Non sono in grado di parlare di missili - ha aggiunto - ho fatto il servizio militare ma non ho mai sparato un colpo. A quei tempi sono stato segregato in un ufficio del ministero e da lì sono uscito 15 mesi dopo. Non capisco però in base a quali elementi si possa dire che Putin ha perso la guerra, io aspetterei prima di fare un’affermazione così decisiva perché non mi sembra che il presidente russo sia una mammoletta disposta a farsi travolgere dall’Ucraina, che sarà pure un paese importante ma non mi sembra all’altezza della Russia”.

“Ovviamente posso sbagliare - ha aggiunto Feltri - vedremo, ma mi sembra prematuro trarre conclusioni come quelle che ho sentito. Putin finito politicamente? La politica in questo caso dipende dalla guerra, io dico soltanto che non sono in grado di trarre conclusioni perché non ho gli strumenti, quindi resto a vedere come spettatore”.