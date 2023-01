Ilaria D'Amico, "mentre va in onda Del Debbio...": catastrofe a Rai 2

13 gennaio 2023 a

"Una catastrofe". Ormai ha assunto contorni allarmanti e definitivi il programma di Ilaria D'Amico in prima serata su Rai 2, Che c'è di nuovo. Di nuovo, purtroppo per l'ex volto del calcio di Sky nonché compagna di Gigi Buffon, c'è solo quella che Marco Zonetti su www.vigilanzatv.it ha definito la "virata trash", con ospiti in studio Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile.

Il 2023 ha riportato in video gli ostici avversari di sempre: da un lato Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio su Rete 4 (e un parterre di ospiti politici assai nutrito e bipartisan, dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè a Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, Paola De Micheli del Pd, Matilde Siracusano di Forza Italia ed Ettore Licheri del M5s), dall'altra Piazzapulita e un combattivo Corrado Formigli, tra l'intervista all'aspirante segretario del Pd Elly Schlein al solito bombardamento anti-Meloni su Ong e migranti.

Risultato, concorrenza troppo forte per la fragile e non troppo definita creatura della D'Amico. Per lei, stare del 2,5% e appena 420.000 spettatori. Che c'è di nuovo, sottolinea sempre vigilanzatv.it, è stato "battuto perfino da Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo con Quelle brave ragazze su Tv8 (2.9% - 516.000) e meno vista anche di Presa Mortale sul Nove (2.2% - 443.000 spettatori)". Decisamente meglio è andata ai due competitori del talk: Del Debbio vince il duello giornalistico con il 6,1% (917.000 telespettatori), davanti a Formigli con i 692.000 spettatori e il 4,7% di share.