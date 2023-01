Verissimo, Juliana Moreira gela Stoppa: "Posso chiedere il divorzio"

14 gennaio 2023 a

Juliana Moreira è diventata ufficialmente cittadina italiana: lo ha rivelato lei stessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk in onda su Canale 5. Insieme a lei in studio il marito Edoardo Stoppa. I due stanno insieme da ben 15 anni. E oggi per la conduttrice di Paperissima Sprint, che è di origini brasiliane, arriva una nuova gioia. Scherzando, la Moreira ha detto: "Da oggi posso chiedere il divorzio".

Nel corso dell'intervista, la coppia ha presentato i suoi due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. E ha raccontato di essere di ritorno da un viaggio in Brasile. Lì la famiglia è andata a trovare i parenti di Juliana. La conduttrice e l'ex inviato di Striscia la Notizia si sono sposati il 10 novembre 2017, dieci anni dopo essersi conosciuti.

La loro storia d'amore è sicuramente ricca di allegria. Purtroppo, però, non sono mancati momenti dolorosi, come un aborto spontaneo e la difficoltà nella ricerca di una gravidanza. Poi la gioia con l'arrivo di Lua e Sol, che ai genitori hanno dedicato una lettera piena di affetto e riconoscenza. "Il segreto per una famiglia felice? Ascolto e impegno quotidiani", hanno rivelato Juliana ed Edoardo, più affiatati che mai.