Non è l'arena, Emanuela Orlandi in tv prima della scomparsa: le immagini

Massimo Giletti, nell'ultima puntata di Non è l'arena del 15 gennaio, su La7, manda in onda le immagini esclusive di Emanuela Orlandi un mese prima della scomparsa nella trasmissione Tandem, programma di Frizzi sulla Rai. "Ora ci saranno nuove indagini in Parlamento", spiega il conduttore.

Francesca Chaouqui, ex membro della commissione vaticana per la trasparenza (Cosea), già coinvolta nel caso Vatileaks, commenta in studio: "Non vedo una correlazione tra la morte di Papa Ratzinger e la riapertura delle indagini, sono due cose diverese, sono completamente separate".



Qui le immagini di Emanuela Orlandi mandate in onda da Giletti a Non è l'arena

"Mi aspetto che si faccia chiarezza una volta per tutte. Mi auguro che vi sia ora la massima collaborazione tra lo Stato italiano e quello Vaticano. Ci stiamo avvicinando alla verità?", ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, nel corso del sit-in sabato 14 gennaio a pochi passi da San Pietro in ricordo della giovane scomparsa il 22 giugno 1983. "Ci sono stati periodi che sbattevo la testa al muro perché non mi dava retta nessuno. Adesso vedo che c’è una attenzione importante da parte dello Stato Vaticano perché a sua volta c’è stata attenzione dallo Stato italiano. Forse si è arrivato a capire che non si tratta solo della scomparsa di una ragazza, che è già grave, ma tutto quello che c’è intorno a questa scomparsa". E ancora: "C’è molto da capire, lo Stato italiano deve aprire un’inchiesta, secondo me, anche per il ruolo che hanno avuto anche gli apparati non sempre chiaro, parlo del Sisde e Sismi".