Adriano Celentano sbrocca contro Brindisi: "Sfacciatamente antidemocratico"

"Zona Bianca - ma un pò offuscata...". Lo scrive sui suoi profili social Adriano Celentano, prendendo di mira Giuseppe Brindisi, il conduttore di ’Zona Bianca' su Retequattro. "Non di rado mi capita di vedere la tua trasmissione - dice il Molleggiato rivolgendosi a Brindisi - sempre interessante devo dire, anche se tu, nonostante l’atteggiamento simpatico, spesso e volentieri risulti sfacciatamente antidemocratico. Specie quando inviti la simpatica poliziotta Nunzia Schilirò. Dico questo perché vedo che lei ascolta tutti in religioso silenzio in attesa che tu le dia la parola. E quando finalmente gliela dai, non solo permetti agli altri che la massacrino in modo che non si capisca cosa dice, ma addirittura, come se non bastasse, la interrompi tu. E questo è grave per due motivi: primo perché lo spettatore a casa vuole sentire tutte le campane e non soltanto quelle che piacciono a te. Secondo perché la tua simpatia potrebbe perdere numerosi punti di share", conclude Celentano.

Insomma adesso è duello tra Brindisi e il Molleggiato. La critica a Zona Bianca non è certo di quelle che passano inosservate e di fatto l'attacco al conduttore potrebbe innescare delle polemiche. Non è la prima volta che Celentano dice la sua sui programmi tv. E anche questa volta ha scatenato un putiferio.