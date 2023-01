Boomerissima, "ti sei ubriacata?". Alessia Marcuzzi fuori controllo

18 gennaio 2023 a

a

a

Pomeriggio movimentato per Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Boomerissima, il suo nuovo programma su Rai 2, prima di andare in onda con la seconda puntata è stata ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, lo storico contenitore del pomeriggio di Rai 1. Il padrone di casa le ha fatto i complimenti per l'ottimo risultato di ascolti e stare del debutto, di martedì scorso, e le ha chiesto cos'ha fatto quando ha letto i risultati all'indomani.

Marcuzzi asfaltata da Belen: mentre andava in onda su Rai 1...





"Ti sei ubriacata? Sei svenuta? Svelami come hai reagito!", la incalza simpaticamente Matano. La Marcuzzi non nasconde la soddisfazione per il ritorno in tv dopo un lungo periodo di pausa, un "anno sabbatico" seguito, forse, anche a qualche delusione (se non frizione) nella sua vecchia casa professionale, Mediaset. Il passaggio alla Rai l'ha "gasata", e la splendida 50enne sprizza entusiasmo da tutti i pori: "Sono felicissima, davvero felicissima per la risposta che c’è stata da parte della gente, anche per strada eh!". "La risposta - aggiunge - è anche quella, cioè ciò che ti trasmettono le persone".

Facchinetti "troppo gonfio" a Boomerissima: cosa è successo alla sua faccia

A conferma del buon esito dello show, che vuole mettere a confronto la generazione dei 40-50enni (in gergo social, i boomer) con quella dei giovanissimi in modo frizzante e semiserio, arrivano le parole dello stesso Matano: "Sai che dopo la prima puntata ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di amici che mi hanno detto che il tuo programma è proprio f***o?". In tutta risposta, la Marcuzzi ha invitato Alberto ospite a Boomerissima. Dopo essere stato giurato a Ballando con le stelle, chissà che non lo si veda eseguire le coreografie del maestro Luca Tommassini.