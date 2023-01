Saverio Lodato, la rivelazione in tv: "Cosa può dire Messina Denaro"

18 gennaio 2023 a

a

a

Matteo Messina Denaro adesso è in carcere e di fatto sa bene che da questo momento in poi gli verrà fatta una sola richiesta: collaborare con la Giustizia e dire tutto ciò che sa. Ma di fatto il boss dei boss ha già fatto capire che non ha alcuna intenzione di aprire bocca. Le uniche parole pronunciate finora sono state chiare: "Sono incensurato, non so di cosa mi accusano". Chi ha sentito le sue parole ha parlato anche di un velo di ironia dietro la sua espressione.

"Avevamo dato il segnale". Meloni, cos'è successo prima dell'arresto di Messina Denaro

Ma la storia di Cosa Nostra e della giustizia italiana ci ha abituato a dei cambi di rotta, a delle inversioni a U, vedi il caso Buscetta o quello di Brusca, che all’improvviso hanno deciso di collaborare con i magistrati.

"Il vero covo di Messina Denaro". La voce-bomba: cosa c'è lì dentro

E così Salverio Lodato, giornalista ed esperto di storia della mafia, in tv a Otto e Mezzo, ha spiegato quali possano essere le rivelazioni che potrebbe fare Matteo Messina Denaro: "Matteo Messina Denaro sa dov'è l'agenda rossa di Paolo Borsellino, sa dove sono i documenti non trovati nel covo di Totò Riina, potrebbe dire dove sono finiti i soldi che non sono stati trovati dopo l'arresto di Riina e Provenzano. Il boss conosce la storia della complicità tra lo Stato e la mafia". Parole pesanti che aprono scenari inediti. Bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Non sono certo esclusi colpi di scena.