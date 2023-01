Striscia la Notizia, il gioco sporco di Soumahoro: "Cosa ha sempre rimandato"

18 gennaio 2023 a

Striscia la Notizia continua a mettere a nudo tutte le bugie di Aboubakar Soumahoro contenute nel dossier difensivo con cui l’ex sindacalista ha provato a rispondere a tanti dubbi, soprattutto sul suo operato con la Lega Braccianti. Il tg satirico di Canale 5 è tornato a occuparsi del caso dell’onorevole con Pinuccio, che stavolta si è dedicato alla raccolta fondi “Cibo e diritti”, nata con il nobile scopo di aiutare i braccianti durante la pandemia di Covid.

“In particolare - si legge nelle anticipazioni di Striscia la Notizia - sulla mai avvenuta consegna di beni di prima necessità in Abruzzo, evento organizzato dall’ex amico fraterno di Soumahoro, Yacouba Saganogo. Nel dossier, l’ex sindacalista sostiene di non essersi potuto recare a Pescara a causa di un lutto e dà la colpa a Saganogo per non aver riorganizzato l’evento”. Però è stato proprio il suo amico a raccontare ai microfoni di Striscia che “la consegna fu rinviata almeno quattro volte e lui non è mai venuto. Ho chiesto ad Abù che, se non poteva venire di persona, poteva almeno mandarci il furgone con il cibo, ma niente: ha sempre voluto rimandare. La gente ha pensato che l’avessimo fregata”.

“Di sicuro - ha chiosato il tg satirico - non una bella figura, da parte di chi si erge a paladino dei braccianti: ‘Ho fatto il bracciante e lo zappatore’, ha ribadito Soumahoro in tv. Ma, anche in questo caso, era stato proprio Yacouba Saganogo a confidare a Pinuccio che ‘Abù non ha mai fatto il bracciante, non ha mai lavorato la terra o i campi’”.