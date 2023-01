Striscia inchioda Soumahoro: "Che soldi sono finiti sul suo conto"

17 gennaio 2023 a

Un bombardamento continuo quello di Striscia la Notizia contro Aboubakar Soumahoro. Il tg satirico, anche nella puntata in onda oggi - martedì 17 gennaio - su Canale 5, torna a cannoneggiare contro il deputato ed ex sindacalista dei braccianti. L'inviato Pinuccio infatti si concentra sulle bugie di Soumahoro "contenute nel corposo dossier difensivo in cui l’onorevole ha provato a rispondere ai tanti dubbi sollevati dal tg satirico riguardo al suo operato con la Lega Braccianti", spiegano dalla redazione.

L’inviato di Striscia infatti approfondisce il punto sulla raccolta fondi “Cibo e diritti”, nata in teoria per aiutare le famiglie dei braccianti durante la pandemia. Peccato che, proseguono da Striscia, "come già mostrato nel tg satirico, le donazioni fatte attraverso la piattaforma GoFundMe (oltre 225mila euro) anziché arrivare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro".

E ancora, nel dossier Soumahoro afferma di aver usato il suo conto perché durante il lockdown aveva difficoltà a depositare lo statuto dell’appena costituita Lega Braccianti. Ma, ricorda Pinuccio nel servizio, gli altri due soci della Lega Braccianti, Soumaila Sambare e Mamadou Balde, avevano consigliato ad Aboubakar una soluzione: aprire un altro conto a Foggia da poter utilizzare per il ghetto di Torretta Antonacci, in modo da non dover dipendere da lui. Peccato però che questo non è mai accaduto. Tutt'altro: una volta terminato il lockdown, i due soci chiedono a Soumahoro di vedere il bilancio della raccolta fondi e in tutta risposta vengono cacciati dalla Lega Braccianti. Particolari scottanti, quelli snocciolati dal tg satirico.

L’inviato Pinuccio, infine, rimanda al mittente anche l’accusa - accennata nel dossier - che i due ex soci siano stati pagati per essere intervistati. La testimonianza di Sambare e Balde è stata raccolta sempre da Striscia dopo che - già lo scorso ottobre - erano arrivate alcune segnalazioni per denunciare che qualcosa non tornava nella gestione della Lega Braccianti. E i due ex soci hanno accettato di parlare spontaneamente perché indignati dal comportamento di Soumahoro. Insomma, Striscia la Notizia picchia durissimo.