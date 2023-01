Soumahoro, sospetti sul reddito: "Come paga il villino?"

18 gennaio 2023 a

Conti in tasca ai parlamentari. Per i politici è tempo di dichiarazione dei redditi. E non senza polemica. Aboubakar Soumahoro ha infatti dichiarato nel 2021 appena 9.150 euro lordi. Una cifra, lo stuzzica Maurizio Gasparri, da "reddito di cittadinanza". All'esponente di Forza Italia i dati pubblicato sul sito della Camera dei deputati non tornano. "La vicenda di Soumahoro si tinge ancora di ridicolo – commenta il vice presidente del Senato –. Dopo quanto emerso nelle settimane scorse, oggi scopriamo che la sua dichiarazione dei redditi del 2021 sfiora la soglia di povertà e non è troppo lontana da chi riceve il reddito di cittadinanza".

Per questo, prosegue, "ci sarebbe da domandarsi come faceva a pagare il noto mutuo del villino a Roma. Soumahoro invece di continuare a lamentarsi di come viene trattato, anche da chi lo ha mandato in Parlamento, faccia chiarezza e dia delle risposte alle ormai troppe vicende che sono tutt’altro che chiare. Attendiamo con curiosità la prossima puntata del ‘caso Soumahoro'". L'ex deputato di Verdi-Sinistra italiana risulta essere proprietario di una villetta a Casal Palocco, periferia Sud di Roma.

Soumahoro la condivide con la moglie Liliane Murekatete. I due l'avrebbero acquistata per 450mila euro di cui 250mila versati grazie a un mutuo trentennale. Insomma, l'ennesima bufera, quella dei redditi, che rischia di travolgerlo dopo le indagi sulle cooperative di moglie e suocera. Non a caso per l’anno 2019 il reddito complessivo del parlamentare era stato di 38 mila euro. Nel 2020, invece, 24mila euro e infine appena 9 mila nel 2021.