De Girolamo, molestie: "L'ho spinto contro il muro", bomba politica

Nunzia De Girolamo torna con Ciao Maschio. L'ex esponente di Forza Italia, oggi lontana dalla politica, si sofferma sull'universo maschile svelandone i lati nascosti e più oscuri. E proprio su questo universo, la De Girolamo ha svelato l'impensabile. Ossia, che ha subito "molte più molestie in politica che nel mondo dello spettacolo". Raggiunta da La Stampa l'ex deputata ha ammesso: "Attenzioni da parte di chi proprio non potevo immaginare. Ho reagito, una volta spingendo contro il muro l'uomo che mi aggrediva e dall'alto del mio 1.80 non è stato difficile, altre volte ho fatto finta di non capire, tentando poi di non rivedere quelle persone".



La De Girolamo purtroppo non è la prima né l'ultima. Per questo tiene a incoraggiare le altre donne affinché "non abbassino la guardia". A maggior ragione ora che "i dati sono in crescita, parlarne aiuta anche chi teme di denunciare. Combattere il pregiudizio nei confronti del mondo femminile che si afferma professionalmente. Una bella carriera deve significare per forza un'andata a letto con un uomo. Mentalità che porta violenza".