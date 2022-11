Nunzia De Girolamo torna in politica? Voci sul ribaltone: con che partito

05 novembre 2022 a

Una confessione tardiva quella di Nunzia De Girolamo. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, l'ex parlamentare di Forza Italia, ammette di essersi vendicata del marito. L'esito delle elezioni del 25 settembre hanno decretato la sconfitta del Partito democratico di cui Francesco Boccia è esponente. Da qui lo sfottò della moglie: "Sfotto mio marito per l’esito delle elezioni. Il giorno dopo l’ho trovato mogio mogio mentre si faceva il caffè. E gli ho cantato, con molto entusiasmo, 'Bella Ciao'". La risposta? "Sei proprio cattiva…".

Ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la De Girolamo non esclude un ritorno in politica. Dopo aver lasciato Forza Italia ed essere diventata conduttrice televisiva. Nunzia potrebbe tornare dalla porta principale. Premettendo di non sentire "Berlusconi da tempo" e precisando che "mi ha chiamato a Ferragosto per farmi gli auguri e poi mi ha telefonato quando sono stata assolta al processo", confida: "Potrei anche tornare al momento giusto. Ma non ora, ora voglio fare altro". Insomma, quello dell'ex parlamentare non è un "no".

D'altronde, nonostante la lontananza, la politica non l'ha mai abbandonata. Spesso ospite di Non è l'Arena e PiazzaPulita, la De Girolamo non manca mai di dire la sua. Gli ultimi interventi l'hanno vista prendere le difese di Giorgia Meloni di fronte agli attacchi della sinistra. Che un eventuale futuro sia tra le fila di Fratelli d'Italia? Chissà.