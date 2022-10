Nunzia De Girolamo travolge Laura Boldrini

28 ottobre 2022 a

a

a

A PiazzaPulita, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli, è andato in scena un faccia a faccia tra Nunzia De Girolamo e Laura Boldrini. Tema di discussione: Giorgia Meloni e la sua salita a Palazzo Chigi, che l’esponente del Pd fa fatica a commentare obiettivamente solo perché la prima premier donna appartiene al centrodestra. “Il dibattito a cui ho assistito è surreale - ha esordito la De Girolamo - penso alle parole della Serracchiani che ha deciso di fare polemica sulla rappresentanza femminile alla prima premier donna”.

"Più che il curriculum...". La pesante accusa di Formigli alla Meloni: "Ecco come ha scelto i ministri"

“Il presidente - ha aggiunto - è indicato nella Costituzione perché si fa riferimento al ruolo e non al genere: mi sono stupita che la polemica l’avesse sollevata la Boldrini perché è una delle donne che si è battuta di più per la libertà di autodeterminazione del genere. Oggi invece vuole limitare la libertà grammaticale della Meloni nel farsi chiamare il presidente. Lo trovo inquietante da questo punto di vista, la prima presidente donna in questo Paese dovrebbe essere una speranza per tutte noi”. “Sicuramente è una novità - ha ammesso la Boldrini - ma fossi in lei sarei molto orgogliosa di rivendicare il mio femminile e di non nascondermi dietro al maschile”.

Davanti a chi mette Laura Boldrini: Formigli, è caos nello studio di PiazzaPulita

“Mi sorprende la sua scelta - ha proseguito l’esponente dem - perché se abbiamo fatto tutto questo percorso e arriviamo ai vertici, allora affermarono questo femminile. La Meloni ha scelto solo sei ministre, dalla prima premier donna me ne sarei aspettate di più”. La De Girolamo l’ha però subito inchiodata: “Ma lei dovrebbe volere il merito, non la rappresentanza di genere. Lei dovrebbe insegnarmi che lì dovrebbero esserci donne capaci: la Meloni non è arrivata lì perché ce l’ha messa un uomo”.