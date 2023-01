Ciao Maschio, occhio a Lele Adani: da Nunzia De Girolamo...

17 gennaio 2023 a

Tutto pronto. Sta per tornare Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in seconda serata il sabato sera su Rai 1. La prima puntata questo weekend, in onda il 21 gennaio dopo la mezzanotte. E davidemaggio.it, oltre al nuovo studio, anticipa anche alcuni degli ospiti.

Nella prima puntata della nuova stagione, tre profili molto differenti. Il primo ospite sarà infatti Carlo Conti, il quale si concede assai poco alle interviste: insomma, un bel colpo per la De Girolamo. Per inciso, Carlo Conti con Tali e Quali sarà anche il traino della trasmissione: la prima serata del sabato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, infatti, in queste settimane è cosa sua.

Dunque il secondo ospite: l'attore Giovanni Esposito, tra i protagonisti di Bar Stella di Stefano De Martino. Quindi un terzo nome di cui negli ultimi mesi si è parlato tantissimo: quello di Lele Adani, ormai da tempo nella squadra dei commentatori di Rai Sport. Di Adani si è parlato soprattutto nei giorni del mondiale di calcio in Qatar: per le sue telecronache molto enfatiche e per la passione sfegatata per l'Argentina. Quell'Argentina che però, nella finale leggendaria vinta contro la Francia e che ha proiettato Leo Messi nella leggenda tra le leggende, Lele Adani non ha potuto commentare. Se ne parlerà?