Mattino 5, Panicucci terrorizzata: "Ti prego, non farlo". Raptus dell'ospite

Un'intervista con l'imprevisto. È successo questa mattina a Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino 5. La conduttrice stava iniziando a fare delle domande al suo ospite, il comico e cantante Francesco Salvi, quando quest'ultimo ha provato a mettersi in piedi sulla sedia. Cosa che ha fatto preoccupare parecchio la presentatrice: “No, Francesco. No, ti prego, non lo fare. Ti prego, non lo fare. Perché ti vedo… Ecco… Non vorrei… Siamo in diretta eh”.

Dopo l’iniziale imbarazzo, comunque, la Panicucci non è riuscita a trattenere le risate. "Buongiorno Francesco Salvi, sei venuto qui, come dire, a minare in qualche modo la tranquillità del nostro studio”, ha detto la conduttrice, provando a ricominciare l'intervista dall'inizio. La presentatrice non ha fatto mistero di essere comunque molto felice di avere in studio il comico, che non vedeva da tanto: “Ti rivedo dopo tanti anni per un’occasione importante e bella”.

La Panicucci, poi, ha ricordato che nel 1988 Salvi pubblicò una canzone diventata una vera e propria hit, il cui titolo è "C’è da spostare una macchina": “Avevi guadagnato dischi d’oro e di platino con quella canzone, che adesso hai deciso di riproporre”. A quel punto l'ospite ha preso la parola facendo i complimenti a Federica: "Intanto devo dire che sei sempre più bella, non solo in tv, anche dal vivo eh. Sei impressionante, devo guardare altrove perché mi imbarazzo”.