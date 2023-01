I Soliti Ignoti, "sono rimasto nudo": roba da censura da Amadeus

21 gennaio 2023 a

Nella puntata de I Soliti Ignoti di venerdì 20 gennaio non è mancato un momento particolarmente curioso. Uno degli otto ignoti del programma condotto Amadeus su Rai1 a un certo punto è stato chiamato a offrire tre indizi su di sé. Uno di questi consisteva nel raccontare un aneddoto che ha sorpreso il padrone di casa e poi fatto ridere tutto il pubblico, compreso quello a casa.

Il signor Renato, un 45enne della provincia di Torino, ha raccontato una storia piuttosto fuori dal comune: “Una volta ero al mare e, mentre cercavo di nuotare, una medusa si è infilata nel mio costume. Al di là del dolore che ho provato, cercando di togliere la medusa dal costume per sbaglio ho tolto tutto”. A questo punto Amadeus è rimasto a bocca aperta, non aspettandosi un epilogo del genere nella storia del signor Renato: “Avendo tolto tutto, son dovuto uscire dall’acqua come mamma mi ha fatto”.

A questo punto nello studio è scoppiata una risata collettiva, anche da parte dei due concorrenti, un nonno e una nipote. “Non l’hanno arrestata, vero?”, hanno chiesto al 45enne, che ha risposto sorridendo: “No, per fortuna no. È stato un momento davvero imbarazzante. La medusa comunque è stata simpatica”. Dopo questo aneddoto, il secondo e il terzo indizio sono stati decisivi per capire il lavoro del signor Renato.