Sanremo 2023, Salemi in trattativa? "Cosa le ha chiesto Amadeus"

Giulia Salemi a Sanremo? L'influencer ed ex gieffina potrebbe salire sul palco dell'Ariston durante una delle serate della kermesse musicale. Si tratta di un'indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna. Cosa sarebbe chiamata a fare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Pare che sia stata chiamata a sensibilizzare il pubblico su una tematica importante: quella della condizione femminile in Iran. Un argomento di cui la Salemi sa qualcosa, visto che sua madre è iraniana.

Già in passato, tra l'altro, l'ex gieffina ha fatto dei discorsi a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata e uccisa perché indossava il velo in un modo ritenuto non corretto. La questione, comunque, la riguarda da vicino: nel 1978 la madre della Salemi, Fariba Tehrani, è scappata dalla natale Teheran a causa della Rivoluzione Islamica e si è rifatta una vita in Italia. “L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quel Paese”, si legge sulla rivista.

L'influencer, insomma, sarebbe in trattativa per una ospitata da fare insieme all’attrice Maya Sansa, di padre iraniano e madre italiana. Ospitata che molto probabilmente ci sarà quando la giovane conduttrice non è impegnata con il GfVip, dove si occupa del sentiment social del reality show.