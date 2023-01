Non è l'Arena, colpo pazzesco di Giletti: dopo l'arresto di Messina Denaro...

21 gennaio 2023 a





Non è l'Arena torna su La7. Quella di domenica 22 gennaio non è però una puntata qualsiasi. Massimo Giletti intervisterà Salvatore Baiardo, l’uomo che a novembre 2022, proprio durante lo speciale di Non è l’Arena "Fantasmi di Mafia", ha profetizzato la cattura del boss. "E magari - diceva il pentito -, chissà, arriverà un regalino per il nuovo governo... Magari, ipotizziamo, che Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia lui stesso una trattativa per consegnarsi e fare un arresto clamoroso..." Una profezia a dir poco sorprendente, visto che a soli due mesi di distanza le forze dell'ordine hanno messo fine alla latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro.

Ecco allora che il giornalista, attraverso filmati inediti, interrogativi e nuove rivelazioni, cercherà di arrivare al mistero sulla cattura. Tante infatti le domande sull'ultimo capo di Cosa Nostra: è stata una coincidenza? O quella profezia è un indizio di una trattativa tra parti deviate dello Stato e la mafia?

Oltre all'argomento da giorni sulla bocca di tutti, Giletti commenterà la politica e l'attualità. In studio anche Sandra Amurri, Enrico Deaglio e Claudio Martelli. Non mancheranno poi dibattiti, interventi e approfondimenti. Ospite il filosofo Massimo Cacciari, per una intervista a tutto tondo.