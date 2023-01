Non è l'Arena, l'ex di Noemi Bocchi rivela: "Cosa fa a casa con Totti"

16 gennaio 2023 a

a

a

Mario Gaucci, ex marito di Noemi Bocchi, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 15 gennaio, rivela che lei e Francesco Totti "hanno fatto credere che hanno tirato su in un mese la famiglia della Mulino Bianco". Ma non è esattamente così. "Tutto quello che c'è dietro, tutto quello che c'è sotto, che è costato in termini umani a chi le è stato intorno non è stato comprovato". "Era una donna nella quale avevo riposto tutte le buone cose della vita", prosegue Caucci.



Qui l'intervista di Mario Gaucci a Non è l'arena su Totti e Noemi Bocchi

"Totti ha fatto un solo grande errore". Parla Caucci, l'ex di Noemi: accusa pesantissima

"È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole, dove vuole essere e dove vuole arrivare. È una donna che se non si ha un carattere estremamente forte...", sottolinea l'ex marito di Noemi. "Ottiene qualsiasi cosa e non è mai contenta di quello che ha ottenuto". Quindi Caucci conclude la sua intervista con una frecciata a Totti, il quale secondo lui, "come la maggior parte delle persone che vivono momenti difficili, secondo me ha fatto un grande errore". E l'errore è stato quello di "sfasciare la famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, restare no". Una storia triste, come tutte le separazioni.