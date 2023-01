Verissimo, il dramma di Lory Del Santo con la madre: "Solo eseguire ordini"

22 gennaio 2023 a

a

a

Tempo di confessioni, come sempre nello studio di Verissimo, il programma in onda su Canale 5 e regno di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, ecco Lory Del Santo, ultimo personaggio ad animare la puntata di sabato 21 gennaio. E la showgirl e attrice ha parlato della sua vita, piena di successo e dolori.

La Del Santo ha spiegato come i guai fossero iniziati quando lei era molto piccola: lei e la madre furono travolti dalla morte del padre. E mamma, spiega Lory, non ha mai superato quel dolore: "Ho perso mio padre quando avevo 3 anni. Lei non parlava molto e dovevo solo eseguire gli ordini. C’era incomunicabilità", ricorda spendendo parole pesanti sulla madre.

"Magari mette incinta un'altra": Silvia Toffanin sconvolta

Dunque, Lory Del Santo ha aggiunto che la madre, a suo giudizio, ha commesso un errore molto grosso: "È stata una donna forte e ho imparato tante cose da lei…Ha sbagliato però solo il fatto di non pensare che a volte un sorriso o un bacio possono essere una medicina". Insomma, le rimprovera in un qualche modo la mancanza d'affetto.

Infine, una riflessione anche sull'altra grande tragedia che ha segnato la vita della Del Santo, la morte del figlio avuto con Eric Clapton, Conor, caduto da una finestra quando aveva 3 anni: "Mi dispiace non aver avuto modo di conoscerlo più a lungo. Era troppo presto. Lui dava tanto amore. Affetto assurdo. Mi spiace di non aver approfittato di questo suo affetto per un tempo più lungo", ha concluso commossa Lory Del Santo.