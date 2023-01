Domenica In, bomba in diretta sulla Venier: "Addio", chi le frega la trasmissione

22 gennaio 2023 a

Proprio mentre inizia la puntata di Domenica In di oggi, domenica 22 gennaio, proprio mentre Mara Venier apre le danze nel suo regno, ovvero lo studio intitolato a Fabrizio Frizzi che si trova a Roma, ecco che prendono a circolare indiscrezioni piuttosto clamorose su Viale Mazzini, Zia Mara e la sua seguitissima trasmissione.

Queste voci, per inciso, vengono rilanciate in un qualche modo da Alessandro Cecchi Paone nella rubrica che cura su Nuovo Tv, settimanale specializzato sul piccolo schermo e in cui Cecchi Paone risponde alle domande dei lettori.

Come è noto, da poco Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset per esordire su Rai 2 con Boomerissima, nuovo programma che sta ottenendo un buon riscontro in termini di share. E il sospetto di un lettore è che la Marcuzzi sia stata chiamare per prendere il posto della Venier. Sospetto che mette nero su bianco, chiedendo a Cecchi Paone: "È questo il piano? Sarebbe una bella rivalsa nei confronti di Mediaset".

Alessandro Cecchi Paone non si sottrae dal rispondere, e afferma: "Ormai la domenica pomeriggio in tv la produce solo la Rai. Non è detto che continui". E quest'ultimo riferimento è proprio a Mara Venier, che ormai da qualche anno, al termine della stagione, tentenna e nicchia sulla possibilità di rinnovare l'appuntamento con Domenica In, poiché vorrebbe avere più tempo per sé e per la famiglia. E insomma, magari un giorno al suo posto vedremo proprio Alessia Marcuzzi...