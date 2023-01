Domenica In, "sfregio alla Lollobrigida": si scatena l'inferno contro Mara Venier

22 gennaio 2023 a

Sta facendo molto discutere sui social e sul web in generale la presenza di Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, a Domenica In. C’è chi ha parlato di “sfregio” e tanto altro nei confronti dell’attrice, trovando fuori luogo la sua presenza nel salotto di Mara Venier. Piazzolla ha esordito parlando del difficile rapporto tra la Lollobrigida e suo figlio Milko. “Purtroppo loro non devono aver avuto un rapporto facile”.

“Miko non aveva la mamma tutta per lui - ha aggiunto - essendo Gina così famosa. Questo deve avergli causato problemi. Gina era una donna molto forte, dava il massimo e voleva il massimo. Non sono riusciti mai a ‘prendersi’, prima ancora che arrivassi io”. Piazzolla e l’attrice si sono incontrati nel 2019, tre anni dopo hanno iniziato a frequentarsi assiduamente e poi nel 2013 sono iniziati i problemi: “È partito l’incubo, la scoperta del matrimonio per procura con Rigau. Milko non si è mai chiarito con la madre e si è schierato con Rigau. Poi ci sono state una serie di cause, una follia”.

“La cosa più grave - ha evidenziato Piazzolla - è che c’è una parte della giustizia per bene, ma un’altra parte che fa acqua da tutte le parti. Come si può togliere a una persona che sta bene un avvocato? E come avvocato le è stato imposto il compagno dell’associata dello studio che difendeva Milko, Dimitri e Rigau, che a sua volta nomina come consulente lo stesso consulente di Rigau. Gina con tutte le forze ha provato a fare ricorsi, una sorta di lotta contro i mulini a vento”. La Venier ha fatto una precisazione: “Io già ho preso una denuncia, quindi tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici oggi”.