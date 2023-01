Domenica In, il clamoroso video della Venier prima della diretta: cosa svela

22 gennaio 2023 a

A poche ore dall'inizio della puntata di Domenica In di domenica 22 gennaio, a poche ore dalla trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 e campionissima in termini di share, ecco spuntare un video che, almeno per Domenica In, ha un particolare peso specifico.

Già, perché tempo fa sembrava che Zia Mara avesse rotto con Pierpaolo Pretelli, spesso ospite in trasmissione e poi sparito. Ma, ora, tutto sembra essere stato messo alle spalle. A rivelarlo è direttamente la conduttrice veneta, che sembra aver definitivamente perdonato Pretelli, ex Gf Vip nella stagione in cui sviluppò un rapporto molto particolare con Elisabetta Gregoraci.

Mara Venier, infatti, ha pubblicato sui suoi canali social un video che la mostrava mentre abbracciava Petrelli: possibile, anzi probabile, un suo imminente ritorno nel programma della domenica pomeriggio. Forse già nella puntata di oggi: nelle immagini pubblicate dalla Venier, infatti si intravede il ledwall che riporta la scritta "I Jalisse". E, putacaso, la band che molti anni fa vinse il Festival di Sanremo, è ospite proprio di Domenica In. Sotterrata l'ascia di guerra? Pare proprio di sì.