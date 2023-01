Viva Rai 2, Fiorello e la stoccata a Fabio Fazio: "Vecchio comunista terribile"

Claudio Brigliadori 25 gennaio 2023 a

Quante verità in una intervista finta. Fiorello si conferma una mina vagante in grado di portare scompiglio in casa di chi lo ha invitato, senza troppi complimenti. E chi lo guarda, gode. È successo con Viva Rai 2, il programma del mattino che ha provocato un mezzo terremoto a Rai 1, migrazione di telespettatori sul secondo canale compresa. Ora lo showman siciliano, bizzarro e irripetibile mix tra Walter Chiari, Alighiero Noschese e Renzo Arbore, irrompe a Che tempo che fa e non trova niente di meglio che maltrattare Fabio Fazio.

Nei panni di un azzimato giornalista britannico, grazie alle magie del montaggio si ritrova di fronte al principe Harry. Ne nasce un botta e risposta esilarante, con il duca ribelle opportunamente doppiato e credibilissimo quando rivela che suo fratello William, «detto il cretino reale, mi aveva consigliato di andare da un certo Fabio Fazio, un sedicente meteorologo italiano. Mi sono informato su chi fosse questo Fazio e ho scoperto essere un vecchio comunista terribile. Pensate che il suo slogan preferito è Good save the PD. Io preferivo un qualunquista qualunque e così ho scelto lei».

Non fa una piega. Ma Fiore ne ha anche per Amadeus, a una settimana dal Festival di Sanremo è quasi lesa maestà. Harry confida che avrebbe voluto partecoipare a I soliti ignoti, ma c’è era un problema con la famiglia coronata: «Nessuno poteva fare il parente misterioso». E dopo una bottarella addirittura a Mister Porta a Porta («Comprate il mio libro Spare - è l'invito del secondogenito di Carlo e Diana - è più bello di quello di Bruno Vespa»), resta un conto in sospeso con l’Ariston. Quest’anno Fiorello non imperverserà sul palco, ma c’è da scommettere che i siluri partiranno lo stesso. All’alba.