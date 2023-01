M5s, Baldino contro Beppe Grillo: "Che errore su Zelensky"

25 gennaio 2023 a

"Accostare Zelensky a Saddam non è corretto, ma niente censure", dice la pentastellata Vittoria Baldino ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 25 gennaio. La vice capogruppo Cinque stelle si riferisce al post contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicato sul blog di Beppe Grillo nel quale si paragona appunto il presidente ucraino a Saddam Hussein. "Io condivido la parte in cui dice che non si arriva alla pace con la guerra", aggiunge.

Qui l'intervento di Vittoria Baldino a Tagadà

Poco prima, ospite a Start su SkyTg24, Vittoria Baldino aveva avvertito che "dall’inizio della guerra è trascorso un anno e davanti a noi, come avevamo peraltro paventato, abbiamo solo una preoccupante escalation militare". Quindi la deputata grillina aveva proseguito spiegando che "permettere all'

Ucraina di difendersi, evitando una guerra lampo ed equilibrando i due eserciti, è stata la ragione molto sofferta per cui il Movimento 5 Stelle ha dato l’assenso al primo invio di armi". Oggi però, aveva concluso la Baldino, "la comunità internazionale deve fare ogni sforzo possibile per intavolare un percorso di pace. Ci auguriamo, in tal senso, che il governo Meloni se ne faccia promotore verso l’Europa, perché le istituzioni europee abbiano in questo percorso un ruolo da protagonista".

L'articolo sul blog di Grillo - "Dimentico dei sacrifici del popolo ucraino, da consumato attore di cabaret, Zelensky ha da ultimo partecipato in video alla serata di gala di Los Angeles per il Grammy Awards 2022, al convegno di Davos a cui ha inviato la sua first lady per perorare aiuto dalla crema finanziaria e speculatrice mondiale ed ha chiesto di apparire sul palcoscenico dell’Ariston, durante il festival di Sanremo, grazie alla mediazione con Amadeus condotta da Vespa che lo ha intervistato. Puro spettacolo", si legge nell'articolo pubblicato sul Blog di Grillo a firma dell'ex ambasciatore Torquato Cardilli. "Forse bisognerebbe consigliargli di cominciare un rosario di scongiuri vista la fine che hanno fatto Capi di Stato che hanno concesso altrettante analoghe interviste in passato: Saddam Hussein, Gheddafi".