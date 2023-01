Chi l'ha visto?, confessione sulla scheda elettorale: "Ho ucciso un uomo"

26 gennaio 2023 a

"Ho ammazzato un uomo". La confessione è scritta su una scheda elettorale trovata in un seggio a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. "L'ho sepolto nel cantiere a nord, date lui una sepoltura cristiana, vi prego". Chi lo ha scritto? E chi avrebbe ucciso? Si cerca un misterioso assassino tra gli 800 elettori del piccolo Comune. Ieri sera 25 gennaio, a Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, Francesco Garcea, capo della squadra mobile ha spiegato: "Le indagini sono lunghe e speriamo di arrivare alla verità". "Sarà tra" i residenti di Villasanta "il colpevole o il burlone, se si trattasse di uno scherzo?".

"Stiamo cercando di capire chi è l'autore", ha proseguito Garcea. Anche perché il giallo si è infittito. Quando le forze dell'ordine hanno iniziato a cercare nel cantiere un corpo, come riportava il messaggio sulla scheda elettorale, hanno trovato un altro biglietto, anonimo, scritto a mano. "Abbiamo trovato un altro messaggio che fa riferimento a qualcuno che saprebbe qualcosa: 'So che hai ucciso un uomo, consegnati'. Questo messaggio risalirebbe a circa un mese prima delle elezioni, e quindi sarebbe stato scritto prima dell'altro biglietto. "Non so se si tratta di uno scherzo, ma il nostro compito è di fare indagini: vedremo", conclude il comandante.