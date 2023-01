Napoli, "sangue dal naso": dimessa dall'ospedale, muore a 24 anni

25 gennaio 2023 a

Choc a Pozzuoli, in provincia di Napoli: Angela Brandi, una giovane donna di 24 anni è morta poco dopo le dimissioni dal pronto soccorso. Tutto sarebbe iniziato tra la mattina e il pomeriggio di ieri, quando la giovane ha raggiunto l'ospedale per una perdita di sangue dal naso curata "dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale e successivamente dimessa", come spiegato in una nota dell’Asl Napoli 2 Nord. Pare che la ragazza avesse anche un mal di testa molto forte.

In serata, dopo le dimissioni, la 24enne sarebbe stata colta da un malore a casa e per questo sarebbe stata riportata di nuovo al pronto soccorso. Lì però sarebbe arrivata già in arresto cardiaco. E "non è stato possibile scongiurare il decesso", fa sapere l’azienda sanitaria. La direzione sanitaria ospedaliera, comunque, ha "immediatamente proceduto ad attivare le opportune e doverose verifiche interne". "Si è data pronta e immediata collaborazione all’autorità giudiziaria, consegnando l’intera documentazione clinica richiesta - si legge ancora nella nota - e si confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità". La direzione generale, poi, ha espresso "profondo cordoglio e vicinanza ai familiari".

I parenti adesso fanno sapere che la giovane, dopo essere stata dimessa, avrebbe continuato a non stare bene. Alle 20 il nuovo ricovero sempre per via dello stesso problema, solo che alla fine la 24enne non ce l'ha fatta. Nel frattempo la Procura avrebbe sequestrato le cartelle cliniche e ordinato il sequestro della salma per l’autopsia.