Striscia, Stefania Petyx a casa di Messina Denaro: picchiata

E' finita malissimo la "missione speciale" di Stefania Petyx per Striscia la notizia a Campobello di Mazara, il paesino in provincia di Trapani dove Matteo Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni della sua latitanza. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha affidato alla sua inviata in canonico impermeabile giallo il difficile compito di indagare tra gli abitanti, accusati dall'opinione pubblica di omertà per aver protetto il ricercatissimo boss di Cosa Nostra, la "Primula" sfuggita alla giustizia per 30 anni e catturato a Palermo poco più di 10 giorni fa,

A Campobello, dove Messina Denaro si divideva tra tre "covi" conducendo una vita in apparenza normalissima e molto tranquilla, senza particolari patemi di venire scoperto, il clima si mostra da subito pesante.

La Petyx lancia quella che a molti, particolare piuttosto inquietante, sembra una provocazione: l'inviata di Striscia chiede infatti un "selfie" contro la mafia. Iniziativa non particolarmente apprezzata: la donna finisce per essere insultata, minacciata, aggredita e addirittura quasi investita da un motorino.

Chi si aspettava gesti di solidarietà e gratitudine nei confronti delle forze dell'ordine o addirittura scene di giubilo come quelle viste tra la folla di Palermo fuori dalla clinica Maddalena, al momento dell'arresto dell'erede di Totò Riina, sarà rimasto altamente deluso. Il servizio integrale verrà trasmesso nella puntata di Striscia di venerdì 27 gennaio.