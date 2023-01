Dritto e Rovescio, Del Debbio furioso: "Preso per il c***", rissa in studio

27 gennaio 2023 a

Quando si parla di reddito di cittadinanza, spesso gli animi si surriscaldano a Dritto e Rovescio. Tutto è partito quando Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia, ha perso le staffe contro alcuni percettori del sussidio grillino: “Non siete poveri, non ci prendiamo per il c***. Nessuno di voi è povero. Tu non mi prendi per il c** - ha ribadito in un confronto diretto - non sei povero per niente”.

Giuseppe Cruciani gli ha dato ragione ed è così scoppiata una rissa in studio. Paolo Del Debbio è intervenuto subito per sedare gli animi, ma ha fatto grande fatica e ha dovuto alzare la voce, non tollerando che succedano cose del genere nella sua trasmissione: Fermi, oh. Basta, basta, basta. Siamo andati oltre”. Il padrone di casa ha quindi deciso di chiudere il blocco in maniera netta, ritenendo che fosse stato superato il limite di gran lunga: “In questi termini qui non si parla. Finisce qui questo blocco, si è andati oltre”.

“Non consento che si raggiungano livelli di questo tipo”, ha chiosato Del Debbio, che ha quindi mandato la pubblicità per non continuare ad affrontare il tema legato al reddito di cittadinanza. Una volta rientrati nello studio di Dritto e Rovescio, molti hanno notato che alcuni ospiti della rissa sfiorata del blocco precedente non erano più presenti.