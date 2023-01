Donzelli, "provo gelosia": la Panella salta sulla sedia

27 gennaio 2023 a

L'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio tiene banco anche nei talk televisivi. A Tagadà, su La7, Tiziana Panella ne chiede conto a Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Il parlamentare fiorentino non ha ruoli nel governo, ma conosce alla perfezione le dinamiche dentro la maggioranza di governo e dice la sua.

"Sono l'ultimo che si permette di criticare giornalisti e commentatori, ma in Italia abbiamo un problema: mancando l'opposizione, perché in Italia l'opposizione manca, si cerca tutti i giorni qualche divisione all'interno del governo quando in realtà non c'è un solo atto nel Consiglio dei ministri che sia stato discusso con tensioni, non c'è un solo voto alla Camera o al Senato in cui ci sia stato un incidente o una discrasia rispetto a quello che si aspettava il centrodestra. C'è una navigazione serena e tranquilla, poi è chiaro che in campagna elettorale ciascun partito cerca di tirare il racconto".



"Abbiamo fatto una finanziaria in tempi record - prosegue Donzelli, con orgoglio -, doveva non essere approvata dall'Europa e l'Europa l'ha approvata, doveva mettere in crisi i mercati e la Borsa italiana è stabile come non si vedeva da anni, lo spread è rimasto basso...".

Quindi, la frase che fa saltare sulla sedia la Panella: "Mi posso permettere io una battuta? Vorrei vedere la foto di Meloni e Nordio. A me crea un po' di gelosia, vorrei essere guardato dalla Meloni come la Meloni guardava Nordio. Io ci vedo ammirazione, riconoscenza e forte sintonia. Quello è il sorriso di una persona contenta di avere quell'interlocutore difronte". "Io spero che il marito della premier stia guardando un altro programma", ironizza Fabrizio Roncone del Corriere della Sera. "Anche mia moglie", ride Donzelli.