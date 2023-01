Gina Lollobrigida, "Non ho paura": le parole di Mara Venier"

27 gennaio 2023 a

"Io non ho paura". Mara Venier è finita suo malgrado nella tempesta giudiziaria scatenata dalla morte di Gina Lollobrigida, ma la conduttrice di Domenica In pare non avere alcuna intenzione di tirarsi indietro. Una delle cause scatenanti è stata l'ultima puntata della trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1, in cui Zia Mara ha invitato Andrea Piazzolla, giovane factotum della Diva del cinema italiano, morta a 95 anni dieci giorni fa, e il suo amico Adriano Aragozzini, storico produttore televisivo. Entrambi hanno portato gravi accuse contro Francisco Javier Rigau, l'ex marito spagnolo della Lollo (un matrimonio religioso peraltro annullato dalla Sacra Rota), che aveva già deciso di denunciare per diffamazione anche la stessa Venier.

Intervistata dalla Stampa, la presentatrice ha detto di voler prendere le distanze da qualsiasi dichiarazione dei suoi ospiti, ammettendo che a trascinarla in tribunale è stato proprio Rigau: "Sì, sono stata denunciata dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell’intervista rilasciata a Domenica In da Gina…". Proprio l'intervista a Piazzolla, ha spiegato la Venier, dimostrerebbe il suo coraggio e la sua tranquillità: "Come vede, però, non me sono spaventata tanto…".

Come dire, alla Romanesca come piace a lei: quanno ce vo', ce vo'. D'altronde, quella puntata "la dovevo alla Lollo. Le ho voluto molto bene. Conosco parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera". D'ora in poi, però, "non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto".