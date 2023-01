Striscia la Notizia, la frecciata di Greggio a Conte: "La locomotiva del Paese..."

28 gennaio 2023 a

Nel pre puntata di Striscia la Notizia andato in onda questa sera, sabato 28 gennaio, su Canale 5, Ezio Greggio ha ricordato al pubblico a casa una notizia che ha fatto particolarmente scalpore in questi giorni: quella di presunti biglietti gratuiti ad alcuni parlamentari per i loro viaggi in treno. Poi ha parlato anche della scoperta di una città romana di 1800 anni, della cacciata da Buckingham palace di Andrea d'Inghilterra e del concerto di Lady Gaga.

"Secondo una notizia riportata dal Foglio - ha spiegato il conduttore del tg satirico - diversi ex parlamentari avrebbero usufruito dui biglietti gratis per i loro viaggi in treno. Su 38 nomi ben 30 erano del M5s". Qui la stoccata al leader pentastellato: "Ora abbiamo capito la frase di Conte quando diceva: 'vogliamo essere la locomotiva del Paese'... Sì, gratis".

Infine Greggio ha raccontato ai telespettatori anche un aneddoto sulla famiglia reale. "Re Carlo ha cacciato da Buckingham Palace il fratello Andrea insieme a tutta la sua collezione di orsetti di peluche - ha spiegato il conduttore -. Carlo ha ordinato: 'fate sparire tutte le cose pelose dal Palazzo, tutte tranne Camilla...". E tutti giù a ridere.