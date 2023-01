Ezio Greggio commosso: "Tutti in piedi, un abbraccio". Striscia da lacrime

28 gennaio 2023 a

L'emozionante ritorno in tv di Vincenzo Mollica, che ha festeggiato i suoi 70 anni con Fiorello in diretta a Viva Rai 2, ha commosso anche Ezio Greggio. Lo storico giornalista del Tg1, l'uomo che "spiegava" il Festival di Sanremo e il grande cinema ai telespettatori anche attraverso alle sue garbatissime interviste ai divi italiani e stranieri, da tempo era lontano dagli schermi a causa dei suoi gravi problemi di salute. "Ormai non vedo più, ma so immaginare…", ha spiegato Mollica al Corriere della Sera, prima di fare visita all'amico Fiorello.

Affetto da tempo da morbo di Parkinson, diabete e glaucoma, il giornalista si è ormai ritirato a vita privata e delle sue malattie, con straordinaria forza d'animo, ha detto: "Sono amici non graditi, ma cerco di andarci d’accordo ogni giorno mettendo davanti a me la speranza e l’ironia…". Anche a Striscia la notizia non hanno potuto non celebrarne la carriera, ma soprattutto la grandezza come uomo e come professionista sempre educato e gentilissimo. Un gentleman dietro e davanti alle telecamere.

"Ci alziamo in piedi per un abbraccio e un augurio. Auguri a Vincenzo che oggi compie 70 anni", sono le parole sentite di Greggio, che ha chiamato idealmente gli spettatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci alla standing ovation. Perché di fronte a personaggi come Mollica non ci sono rivalità di rete che tengano. Un saluto, letteralmente in lacrime, anche da Alberto Matano a La vita in diretta, ricordando i consigli preziosissimi da lui ricevuti a inizio carriera.