Bella Ma', Diaco incenerisce la signora Raffaella: "Ora scusati"

31 gennaio 2023 a

a

a

"Che p***e che siete...". E in studio a Bella Ma', il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, si scatena il caos. Il pubblico rumoreggia scandalizzato per la battuta di una signora, subito redarguita dal padrone di casa. "Oh oh oh, Raffaella... Non si possono dire parolacce". "Scusa", è la replica contrita. "Te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico", prosegue Diaco, visibilmente accigliato e senza l'ombra di un sorriso di comprensione per la sua ospite. "Va bene, ho sbagliato scusa", si cosparge il capo di cenere Raffaella. Ma Diaco, imperterrito, le intima: "Chiedi scusa al pubblico. Le parolacce a Bella Ma' non si dicono e quindi da domani sei in punizione per una settimana".

"Pompatissimo, lo hanno ammazzato": voci (feroci) su Pierluigi Diaco

Tra il serio e il faceto, insomma, Diaco veste i panni dello sceriffo. E Selvaggia Lucarelli, su Instagram, lo mette alla berlina paragonando la scena con Raffaella a quella con Iva Zanicchi. "Umiliare una signora perché ha detto 'che p***e' e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po' put***a, detta però da una che conta qualcosa", incalza la Lucarelli che attacca ancora: "La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella Ma' per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv".

Ma cosa aveva detto la Zanicchi in studio? Una delle sue barzellette, anche se in versione un po' più pudica rispetto alle "bombe a luci rosse" vero e proprio tormentone a Ballando con le stelle (e già motivo di reprimenda dalla giurata Lucarelli). "Questa non l'ho mai raccontata, te la racconto a te e poi mai più. Non è volgarissima, un po' di doppiosenso c'è ma non ci sono parolacce". E via: "Ma tua moglie?". "Ah, mia moglie è brutta sempre, brutta in cucina, brutta a letto...". "No, io intendevo: sessualmente parlando com'è?". "Mo sai, c'è chi ne parla bene, chi ne parla male...". Boato del pubblico, Diaco si alza per stringere la mano alla Zanicchi: "Questa è sobria, da pomeriggio è sobria".