Otto e Mezzo, lite durissima Travaglio-Orlando: "Io leggo, lei..."

Scontro molto acceso a Otto e Mezzo tra Marco Travaglio e l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Al centro del dibattito il caso Donzelli e le parole durissime usate dal parlamentare di Fratelli d'Italia per smascherare il Pd sul fronte del 41 bis e Cospito. Orlando ha attaccato subito Donzelli: "La domanda di Donzelli è ridicola, io ho istituito la procura anti-terrorismo e ho promosso l’aggressione patrimoniale alla mafia, e la Sinistra ha una storia molto chiara contro la mafia e il terrorismo in questo Paese. Donzelli oggi ha fatto una cosa molto grave.

È evidente che noi, quando siamo andati a vedere Cospito in carcere, non potessimo sapere che conversazioni avesse avuto. Ma la gravità dei fatti sta soprattutto nella diffusione di notizie che sono nell’interesse della sicurezza generale e assolutamente riservate, come dimostra la richiesta di Nordio al suo capo di gabinetto".



Travaglio però subito dopo interviene e afferma: "Io penso che dobbiamo vedere la luna e non il dito. Capire se quanto dice Donzelli è vero. Inoltre non sono d'accordo a una rivisitazione del 41-bis, mi sembra una cosa folle". Orlando ribatte: "Travaglio noi non siamo per un cambiamento del 41 bis, lei legge le leggi?". Travaglio risponde piccato: "Io le leggo, lei invece le fa e poi le contesta...". La Gruber ha immediatamente riportato la calma tra i due e il dibattito è prseguito senza altri scontri duri.