Mediaset, "stando alle ultime indiscrezioni...": colpaccio-Hunziker?

01 febbraio 2023 a

a

a

Grande ritorno per Michelle Hunziker. Stando alle ultime indiscrezioni sui palinsesti di Mediaset, la conduttrice potrebbe tornare a breve con il suo one-woman show, Michelle Impossible. D'altronde lo spettacolo di varietà ha già riscosso grande successo. Ma la Hunziker non sarà l'unica a vedersi riconfermata. TvBlog cita il nuovo programma diretto e condotto da Piero Chiambretti La Tv dei 100 e 1, le cui registrazioni sono già iniziate e che vedrà protagonisti un centinaio di bambini alle prese con gli stimoli verbali dell’ex Pierino di Rai3. Con loro, tra i tanti, Paolo Bonolis e Sfera Ebbasta.

La foto rubata dietro le quinte: Michelle Hunziker, un Lato B prodigioso | Guarda

Per la serata del mercoledì ecco che andranno in onda le fiction Buongiorno mamma 2 e Il Patriarca. Finita qui? Niente affatto. Il giovedì sera è appannaggio della seconda puntata settimanale del Grande fratello vip 7, con il consueto appuntamento con l’appendice serale di Amici di Maria De Filippi in partenza dalla metà di marzo 2023 nei sabati sera di Canale 5.

Michelle Hunziker, le figlie diventano maschi: la foto choc | Guarda

Per la Hunziker è dunque finita la pausa. La conduttrice del Biscione aveva deciso di fermarsi per un po'. È da mesi infatti che non la si vede sul piccolo schermo, anche se sui social continua a essere super attiva tra nuovi progetti lavorativi, ospitate in programmi tedeschi e dolci momenti casalinghi.