Porta a Porta, Bruno Vespa sconvolto: "Tet*** enormi, che sfondavano"

Piccolo inconveniente a Porta a Porta. Bruno Vespa non è riuscito a contenere il dibattito. Il programma di Rai 1 ha trattato, tra i vari temi, quello dei social. E, più in particolare, l'esibizione delle forme femminili su Instagram e Facebook. Ricordando il momento in cui uscirono le prime foto a luci rosse sui giornali americani, il conduttore si è lasciato andare a uno sfogo che è immediatamente diventato virale: "Te**e che sfondavano la copertina. Te**e enormi, gigantesche".

A far eco al giornalista Manuela Arcuri. Anche lei ospite di Vespa, l'attrice si è detta favorevole alla decisione di mostrarsi così come si è sui social network: "Io sono favorevole all’esposizione. Perché coprire i capezzoli quando il resto del seno passa. Il seno fa parte del nostro corpo". Ma la discussione non ha accennato a finire. Così anche Carmen Russo ha voluto dire la sua.

Questa volta un po' in controtendenza: "La censura è segno di potere e non va bene, ma è necessario buongusto. La stellina o il cerchietto nero attirano di più e involgariscono. Sono segno di cosa sporca e brutta". Finita qui? Neanche per sogno. Vespa ha voluto ricordare come ha vissuto l’avvento dei "giornaletti proibiti": "Ci fu un passo ulteriore dopo il bikini ascellare. I giornali americani avevano te**e che sfondavano la copertina. Te**e di qua, te**e di là. Te**e enormi, anche brutte, esagerate. Gigantesche". Un filmato che ha fatto il giro del web e che ha visto molti utenti chiedersi cosa ne pensi la Rai.