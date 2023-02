Striscia, "scandali" e "voti comprati" a Sanremo: chi finisce nel mirino

04 febbraio 2023 a

Sanremo vanta una lunga lista di "scandali e scandaletti". Le definisce così Striscia la Notizia le violazioni del regolamento della kermesse musicale. Da sempre la trasmissione prevede che alla gara possano partecipare solo canzoni mai eseguite prima, nuove. Eppure il programma di Canale 5 ricorda che non sempre è stato così. Addirittura, si legge in vista della puntata di sabato 4 febbraio, ci sono stati casi di "vincitori annunciati che vincono per davvero, voti comprati, canzoni copiate".

E la 73esima edizione non sembra essere da meno. Il tg satirico di Antonio Ricci mette nel mirino Gianluca Grignani, il cui brano Quando ti manca il fiato sarebbe stato per metà spoilerato in una video diretta su Facebook dal critico letterario Gian Paolo Serino che ne avrebbe rivendicato la scrittura. Caso simile quello di Giorgia.

L'account social di un negozio di dischi avrebbe fatto sbirciare il booklet del suo nuovo album mostrando una parte di testo del brano per Sanremo. Eppure in nessuna delle due circostanze Amadeus ha preso provvedimenti. Insomma, la kermesse non è neanche iniziata che già fa discutere. Basta pensare al videomessaggio di Zelensky che ha diviso l'Italia e alla partecipazione contestata di Rosa Chemical.