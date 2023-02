Chi l'ha visto, gaffe-Sciarelli: "Rapporti malsani. E voi... ?", gelo in studio

05 febbraio 2023 a

Attimi di gelo e imbarazzo a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Nella puntata ci si occupava del caso di Claudia De Chirico, la 22enne trovata morta a Terlizzi all'alba del 22 dicembre 2016: si parlò di suicidio ma la famiglia si oppose all'archiviazione. E ospiti della trasmissione, ecco i genitori della ragazza, Nina e Marisa De Chirico, accompagnati dall'avvocato Bepi Maralfa.

E presentando la vicenda, la Sciarelli ha affermato: "Purtroppo spesso ci sono rapporti violenti e malsani, senza gioia, poi vediamo voi due che... siete sposati da quanti anni?". Domanda che suscita imbarazzo, poiché la coppia è protagonista di un matrimonio tutt'altro che inossidabile: sono separati infatti da un decennio. "Ci siamo sposati nel 1989, ma siamo separati da 12 anni", rispondono.

La Sciarelli dunque, spiazzata, aggiunge: "Ah, siete separati, ma come? Io stavo dicendo vediamo finalmente due che stanno insieme un matrimonio che...". Ma viene subito interrotta da Nino: "Siamo solo separati, non divorziati". Insomma, un discreto scivolone. E la Sciarelli chiosa: "Non c'è niente da fare, io non trovo coppie stabili, è più forte di me. Il problema è che c'è poco da ridere nella storia di Claudia e del suo fidanzato", ha poi cambiato argomento tornando a parlare della vicenda per la quale la coppia si trovava in studio.