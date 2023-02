Saviano attacca la Cartabia: "Cospito al 41 bis? Errore madornale"

05 febbraio 2023 a

"Mandare Cospito al 41 bis è stato un errore madornale". Roberto Saviano: ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su La7, nella puntata del 5 febbraio spiega che "le mafie sanno che il 41 bis è una eccezione anche rispetto alla costituzione ma necessario perché impedisce la continuazione del rapporto del boss con l'esterno". Le mafie, prosegue l'autore di Gomorra, "sono consapevoli di questo e quando viene dato a qualcuno che non deve sfruttano l'errore dello stato per smontare il 41 bis. Deve essere dato con molta prudenza", insiste Saviano. "Questo è stato dato per incompetenza quando era ministro della Giustizia Marta Cartabia".

Annalisa Cuzzocrea osserva che "ci sono posizioni diverse: chi pensa che al 41 bis non dovrebbe essere Cospito; poi c'è chi pensa che la cosa importante fosse trasferire Cospito a Opera, cioè in un carcere dove ci si può prendere cura di una persona che è in sciopero della fame". Mentre Paolo Mieli interviene a proposito dell'intervento di Giovanni Donzelli in aula contro Debora Serracchiani e la delegazione del Pd che è andata in carcere da Cospito: "L'accusa all'opposizione di aver tramato con la camorra e con i terroristi anarchici è un'accusa che non sta né in cielo né in terra".