Vladimir Luxuria, terrore puro: "Pistola puntata alla tempia"

"Mi hanno puntato una pistola alla tempia": una rivelazione choc quella fatta da Vladimir Luxuria nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. Nel corso di uno spazio dedicato alle rapine in villa, l'ex deputata ha voluto raccontare la sua esperienza, dicendo di essere stata vittima in vita sua di due rapine, una delle quali a mano armata. Parlando di quest'ultimo caso, ha spiegato: "Ho avuto la lucidità di chiedere cosa volesse, gli ho chiesto se voleva soldi e lui ha annuito. Gli ho dato i soldi e fortunatamente è andato via. Poi sono caduta sulle ginocchia".

La Luxuria ha confessato che l'accaduto è stato molto scioccante, ma allo stesso tempo non le ha fatto perdere la calma: ha comunque avuto la lucidità di dare al rapinatore quello che voleva, cercando di non indispettirlo. "Ero nell’atrio del mio portone, stavo rientrando a casa - ha continuato -. Era sicuramente una persona che conosceva le mie abitudini e mi ha puntato una pistola alla tempia".

"Nonostante il trauma penso però che purtroppo sono esperienze che possono accadere". Per rispondere alla polemica di Francesco Facchinetti, dopo la rapina al padre Roby, ha spiegato che cambiando paese, purtroppo, non cambierebbero questo tipo di cose.