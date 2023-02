Giuseppe Cruciani: "Dopo essere usciti dal carcere...", bomba sul Pd

07 febbraio 2023 a

Continua a tenere banco il caso di Alfredo Cospito, dopo che lo scorso fine settimana ci sono state varie proteste da parte degli anarchici sull’asse Roma-Milano. Intervenuto a Quarta Repubblica, su Rete4, Giuseppe Cruciani ha preso le difese del governo Meloni e ha quindi attaccato la sinistra: “Diversi deputati del Pd si sono recati in quel carcere poi però hanno condito la loro visita con dichiarazioni contro il 41 bis, quindi la loro battaglia si è saldata con quella di Cospito”.

“Il 41 bis - ha aggiunto Cruciani - è un’autodifesa dello Stato perché mette terrore ai nemici dello Stato. Il 41 bis in questo momento è lo Stato”. A proposito di Cospito, il suo sciopero della fame ha superato i 110 giorni: sta assumendo soltanto liquidi, zucchero e sale. Nonostante il rapido dimagrimento lo abbia portato ad essere sottopeso, l’anarchico è costantemente monitorato dai medici, che definiscono le sue condizioni non allarmante. Cospito è quindi considerato ancora compatibile con la detenzione.

Esiste però un piano, ribattezzato Omega, per un eventuale trasferimento i ospedale nel caso in cui le condizioni dell’anarchico dovessero precipitare. Come riporta il Corriere della Sera, c’è una scorta pronta a partire a qualsiasi ora per uno spostamento di Cospito dal carcere milanese di Opera all’ospedale San Paolo, con tanto di “bonifica” del percorso affidata a polizia e carabinieri.